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  1. У світі

32 медіаорганізації подали позов проти Google: вимагають відшкодувати збитки в €2,1 мільярда

08:55, 29 лютого 2024
Позов медіакомпаній стосується практики цифрової реклами.
32 медіаорганізації подали позов проти Google: вимагають відшкодувати збитки в €2,1 мільярда
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32 європейські медіаорганізації подали позов проти Google. Вони вимагають відшкодування збитків в розмірі €2,1 мільярда. Про це повідомляє видання Politico.

Так, позов медіакомпаній стосується практики цифрової реклами. Вони зазначають, що «зазнали збитків через менш конкурентний ринок».

«Якби Google не зловживала своїм домінуючим становищем, медіакомпанії отримували б значно вищі доходи від реклами та платили б нижчі комісії за рекламні технічні послуги», — йдеться у заяві.

Серед цих медіакомпаній є німецьке видавництво Axel Springer (володіє Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt), міжнародна медіагрупа Schibsted, бельгійська медіакомпанія DPG Media, європейська багатонаціональна медіакомпанія Mediahuis (володіє Euractiv, Independent News & Media, Sunday Independent та іншими медіа) та решта. Ці компанії охоплюють 17 країн Європи.

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