Воїни 73 морського центру героїчно загинули під час виконання бойового завдання, — командування ССО

Воїни прийняли свій останній бій, забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання.

Ілюстративне фото \ Джерело: mil.in.ua

Воїни 73 морського центру спеціальних операцій героїчно загинули під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом», – ідеться в повідомленні.

У командуванні не вказують кількість загиблих військових, а також місце їхньої загибелі.

Як пише «Суспільне», група бійців загинула під час спроби закріпитися на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Нагадаємо, що за ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні. Як зазначив голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

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