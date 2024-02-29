Воины 73 морского центра героически погибли во время выполнения боевого задания — командование ССО

Воины приняли свое последнее сражение, обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи.

Иллюстративное фото \ Источник: mil.in.ua

Воины 73 морского центра специальных операций героически погибли при выполнении боевого задания в столкновении с русскими оккупантами. Об этом сообщает командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи, воины приняли свое последнее сражение, навечно оставшись в строю. Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом», – говорится в сообщении.

В командовании не указывается количество погибших военных, а также место их гибели.

Как пишет «Суспільне», группа бойцов погибла при попытке закрепиться на Тендровской косе в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

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