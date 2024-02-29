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Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

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  1. В мире

32 медиаорганизации подали иск против Google: требуют возместить ущерб в €2,1 миллиарда

08:55, 29 февраля 2024
Иск медиакомпаний касается практики цифровой рекламы.
32 медиаорганизации подали иск против Google: требуют возместить ущерб в €2,1 миллиарда
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32 европейских медиаорганизации подали иск против Google. Они требуют возмещения ущерба в размере €2,1 миллиарда. Об этом сообщает издание Politico.

Так, иск медиакомпаний касается практики цифровой рекламы. Они отмечают, что «понесли убытки из-за менее конкурентного рынка».

«Если бы Google не злоупотребляла своим доминирующим положением, медиакомпании получали бы значительно более высокие доходы от рекламы и платили бы более низкие комиссии за рекламные технические услуги», — говорится в заявлении.

Среди этих медиакомпаний есть немецкое издательство Axel Springer (владеет Bild, Politico, Business Insider, Die Welt, Welt, Fakt), международная медиагруппа Schibsted, бельгийская медиакомпания DPG Media, европейская многонациональная медиакомпания Mediahuis (владеет Euractiv, Independ другими медиа) и другие. Эти компании включают 17 стран Европы.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

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