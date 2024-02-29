Власна моральна відповідальність: Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі

Саломе Зурабішвілі зазначила, що рішення щодо помилування є її моральною відповідальністю, і ніхто не може вплинути на це.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала можливе помилування ув'язненого колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За її словами, рішення щодо помилування Саакашвілі є її моральною відповідальністю, і ніхто не може вплинути на це.

«Вільні та чесні вибори не залежать від того, де буде Саакашвілі. Він не ув'язнений політичний опонент, він не Навальний. Він колишній президент, який за час його правління мав багато всього, що я навіть не знаю, як назвати», - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що «з погляду репутації» було б набагато краще, якби Саакашвілі знаходився десь в іншому місці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.