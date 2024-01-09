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  1. В Україні

Податкова знижка: як її отримати та які витрати можна компенсувати

23:22, 9 січня 2024
З 1 січня можна подавати документи на отримання податкової знижки за витратами 2023 року.
Податкова знижка: як її отримати та які витрати можна компенсувати
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Українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених у попередньому році за допомогою податкової знижки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як отримати податкову знижку

Для повернення частини сплачених податків за 2023 рік, необхідно надати річну декларацію про майновий стан і доходи з 1.01.24 по 31.12.24.

Податкову декларацію можна подавати в один із таких способів:

  • особисто або уповноваженим на це громадянином;
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • в електронній формі.

У спеціальному мобільному застосунку “Моя податкова” можна оформити податкові декларації та отримати податкову знижку.

Які витрати можна компенсувати податковою знижкою

Податкову знижку можна отримати на такі витрати:

  • частини відсотків за користування іпотекою;
  • пожертви для неприбуткових організацій;
  • оплату освіти або навчання;
  • страховий платіж за договором довгострокового страхування;
  • оплату репродуктивних технологій;
  • витрати, пов’язані з усиновленням дітей;
  • переобладнання транспорту;
  • орендної плати (для ВПО);
  • лікування коронавірусу;
  • купівлю акцій, емітентом яких зазначено юрособу, що є резидентом Дія.City.

При цьому несвоєчасно надані документи можуть стати причиною відмови в отриманні податкової знижки за минулий рік.

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