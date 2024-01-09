Налоговая скидка: как ее получить и какие расходы можно компенсировать

Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Как получить налоговую скидку
Для возврата части уплаченных налогов за 2023 год необходимо предоставить годовую декларацию об имущественном положении и доходах с 1.01.24 по 31.12.24.
Налоговую декларацию можно подавать одним из следующих способов:
- лично или уполномоченным на это гражданином;
- почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
- в электронной форме.
В специальном мобильном приложении "Моя налоговая" можно оформить налоговые декларации и получить налоговую скидку.
Какие расходы можно компенсировать налоговой скидкой
Налоговую скидку можно получить на следующие расходы:
- части процентов за использование ипотекой;
- пожертвования для неприбыльных организаций;
- оплату образования или обучения;
- страховой платеж по договору долгосрочного страхования;
- оплату репродуктивных технологий;
- расходы, связанные с усыновлением детей;
- переоборудование транспорта;
- арендной платы (для ВПЛ);
- лечение коронавируса;
- покупку акций, эмитентом которых указано юрлицо, являющееся резидентом Дія.City.
При этом несвоевременно предоставленные документы могут стать причиной отказа в получении налоговой скидки за прошлый год.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.