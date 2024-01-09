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  1. В Украине

Налоговая скидка: как ее получить и какие расходы можно компенсировать

23:22, 9 января 2024
С 1 января можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам в 2023 году.
Налоговая скидка: как ее получить и какие расходы можно компенсировать
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Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как получить налоговую скидку

Для возврата части уплаченных налогов за 2023 год необходимо предоставить годовую декларацию об имущественном положении и доходах с 1.01.24 по 31.12.24.

Налоговую декларацию можно подавать одним из следующих способов:

  • лично или уполномоченным на это гражданином;
  • почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
  • в электронной форме.

В специальном мобильном приложении "Моя налоговая" можно оформить налоговые декларации и получить налоговую скидку.

Какие расходы можно компенсировать налоговой скидкой

Налоговую скидку можно получить на следующие расходы:

  • части процентов за использование ипотекой;
  • пожертвования для неприбыльных организаций;
  • оплату образования или обучения;
  • страховой платеж по договору долгосрочного страхования;
  • оплату репродуктивных технологий;
  • расходы, связанные с усыновлением детей;
  • переоборудование транспорта;
  • арендной платы (для ВПЛ);
  • лечение коронавируса;
  • покупку акций, эмитентом которых указано юрлицо, являющееся резидентом Дія.City.

При этом несвоевременно предоставленные документы могут стать причиной отказа в получении налоговой скидки за прошлый год.

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