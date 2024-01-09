Налоговая скидка: как ее получить и какие расходы можно компенсировать

С 1 января можно подавать документы на получение налоговой скидки по расходам в 2023 году.

Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как получить налоговую скидку

Для возврата части уплаченных налогов за 2023 год необходимо предоставить годовую декларацию об имущественном положении и доходах с 1.01.24 по 31.12.24.

Налоговую декларацию можно подавать одним из следующих способов:

лично или уполномоченным на это гражданином;

почтой с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в электронной форме.

В специальном мобильном приложении "Моя налоговая" можно оформить налоговые декларации и получить налоговую скидку.

Какие расходы можно компенсировать налоговой скидкой

Налоговую скидку можно получить на следующие расходы:

части процентов за использование ипотекой;

пожертвования для неприбыльных организаций;

оплату образования или обучения;

страховой платеж по договору долгосрочного страхования;

оплату репродуктивных технологий;

расходы, связанные с усыновлением детей;

переоборудование транспорта;

арендной платы (для ВПЛ);

лечение коронавируса;

покупку акций, эмитентом которых указано юрлицо, являющееся резидентом Дія.City.

При этом несвоевременно предоставленные документы могут стать причиной отказа в получении налоговой скидки за прошлый год.

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