В столетний юбилей Сергея Параджанова официально реабилитировали со времен судилища в СССР

Полвека назад Сергея Параджанова судили в СССР на пять лет в лагерях строгого режима.

Спустя полвека с момента, когда советская власть обвинила кинорежиссера Сергея Параджанова в "украинском национализме и гомосексуализме", и осудила на пять лет в лагерях строгого режима, выдающегося кинематографиста официально реабилитировали. Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Андрей Дробович.

"Полвека прошло со времени судилища над ним, но теперь и в юридическом плане справедливость торжествует. Приятно писать об этом в столетний юбилей со дня рождения ключевого автора украинского поэтического кино", - отметил Дробович.

Национальная комиссия по реабилитации в декабре 2023 года утвердила реабилитацию этого выдающегося кинорежиссера, который родился в Тбилиси, но находился в российской тюрьме по обвинению в украинском национализме.

Андрей Дробович поблагодарил Офис президента и украинских правозащитников, включая Украинский Хельсинский союз по правам человека, за поддержку в рассмотрении этого дела. Он также выразил благодарность коллегам из Нацкомиссии по реабилитации и Государственному архиву Киевской области за предоставление сканкопий архивно-уголовного дела.

"Благодаря им историческая правда побеждает забвение и репрессии, а также появляется надежда, что впоследствии будут рассмотрены и другие сложные и резонансные дела украинских диссидентов, которых судили в СССР как по политическим, так и по сфабрикованным общеуголовным статьям", - сказал Дробович.

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