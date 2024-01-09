Весной в школах Украины заработает Служба образовательной безопасности, — Денис Шмыгаль раскрыл детали

На службу заменят 500 полицейских.

Фото: mon.gov.ua

Весной в украинских школах заработает Служба образовательной безопасности. На службу заменят 500 полицейских. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 января.

Он рассказал, что в украинских школах формируется Служба безопасности.

«Продолжается отбор 500 работников, которые уже весной заступят на службу. Это один из элементов комплексной Концепции безопасности учебных заведений», - заявил Шмыгаль.

В то же время, он добавил, что присутствие обученных офицеров полиции защитит детей от разнообразных угроз.

Такая концепция предусматривает организацию безопасного подвоза учащихся, пожарную и техногенную безопасность, систему раннего предупреждения и эвакуации и четкий алгоритм действий в случае возникновения опасных ситуаций.

Ранее мы писали, что на отбор офицеров безопасности в учебных заведениях согласились уже 1400 полицейских.

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