Навесні в школах України запрацює Служба освітньої безпеки, — Денис Шмигаль розкрив деталі

На службу заступлять 500 поліцейських.

Фото: mon.gov.ua

Навесні в українських школах почне працювати Служба освітньої безпеки. На службу заступлять 500 поліцейських. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

Він розповів, що в українських школах формується Служба освітньої безпеки.

«Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти», - заявив Шмигаль.

Водночас він додав, що присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

Також така концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну й техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації та чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.

Раніше ми писали, що на відбір офіцерів безпеки в закладах освіти зголосилося вже 1400 поліцейських.

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