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  1. В Україні

У столітній ювілей Сергія Параджанова офіційно реабілітували з часів судилища в СРСР

19:01, 9 січня 2024
Пів століття тому Сергія Параджанова судили в СРСР на п'ять років в таборах суворого режиму.
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Через пів століття з моменту, коли радянська влада звинуватила кінорежисера Сергія Параджанова в «українському націоналізмі та гомосексуалізмі», і засудила на п'ять років в таборах суворого режиму, видатного кінематографіста офіційно реабілітували. Про це повідомив очільник Українського інституту національної пам'яті Андрій Дробович.

«Пів століття пройшло з часу судилища над ним, але тепер і в юридичному плані справедливість торжествує. Приємно писати про це у столітній ювілей з дня народження ключового автора українського поетичного кіно», — зазначив Дробович.

Національна комісія з реабілітації у грудні 2023 року затвердила реабілітацію цього видатного кінорежисера, який народився в Тбілісі, але перебував у російській в'язниці через обвинувачення в українському націоналізмі.

Андрій Дробович подякував Офісу президента та українським правозахисникам, включаючи Українську Гельсінську спілку з прав людини, за підтримку у розгляді цієї справи. Він також висловив вдячність колегам з Нацкомісії з реабілітації та Державному архіву Київської області за надання сканкопій архівно-кримінальної справи.

«Завдяки їм історична правда перемагає забуття і репресії, а також зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями», – сказав Дробович.

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