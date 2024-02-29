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Налоговая скидка для ФЛП: что нужно знать

12:47, 29 февраля 2024
В налоговые разъяснили вопросы налоговой скидки для ФЛП.
Налоговая скидка для ФЛП: что нужно знать
Фото: dp.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило вопрос о праве на налоговую скидку для ФЛП. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, согласно п.п. 14.1.170 п.14.1 ст.14 НКУ налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

ФЛП имеет право на налоговую скидку исключительно как физическое лицо в случае, если такое ФЛ: является наемным лицом и получает доходы в виде заработной платы и/или получает доходы в виде дивидендов по акциям (другим корпоративным правам), эмитентом которых является юридическое лицо, что имеет статус резидента Дія Сіти.

Ранее сообщалось, что украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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