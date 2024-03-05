Нюанси складання податкової накладної на операції, звільнені від податку на додану вартість

У разі звільнення від оподаткування у ПН робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні норми ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ.

Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила нюанси складання податкової накладної на звільнені від податку на додану вартість операції.

Так, згідно з п. 201.1 та 201.10 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема, ставка податку та відповідна сума податку у цифровому значенні (пп. «ж» п. 201.1 ПКУ).

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком (п. 201.3 ПКУ).

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 №1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №137/28267.

Згідно з пп. 6 та 7 п. 16 Порядку №1307 у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 відсотків, у графі 8 розділу Б табличної частини податкової накладної зазначається код ставки 7.

У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування:

у верхній лівій частині податкової накладної у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» проставляється позначка «X»

у графі 8 розділу Б табличної частини податкової накладної зазначається код ставки 903;

у графі 9 зазначається код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДПС станом на дату складання податкової накладної.

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