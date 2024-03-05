Первинна медична допомога: які послуги українці можуть отримати безкоштовно

Стало відомо, які послуги можна отримати безоплатно в межах пакета «Первинна медична допомога».

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Українці можуть отримати низку медичних послуг безкоштовно за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ)

В межах пакета «Первинна медична допомога», українці можуть отримати безоплатно такі послуги:

динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів, в тому числі із діагностованими хронічними захворюваннями;

діагностика та лікування найбільш поширених інфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

лабораторна (загальні аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести) та інструментальна (ЕКГ, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, огляд зовнішнього слухового ходу та барабанної перетинки) діагностика;

спостереження за жінкою з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до акушера-гінеколога;

скринінг на виявлення розладів психіки та поведінки. За необхідності та згоди пацієнтів направлення до психіатра чи нарколога;

профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом)

вакцинація дітей і дорослих за Національним календарем щеплень, в тому числі надання рекомендацій щодо проведення вакцинації проти COVID-19;

консультації щодо здорового способу життя, наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я;

надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям;

виписка рецептів на ліки, в тому числі «Доступні ліки», інсулін;

видача е-направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій;

видача довідок, медвисновків про тимчасову непрацездатність, направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

У НСЗУ зазначили, що з повним переліком безоплатних послуг можна ознайомитися за посиланням.

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