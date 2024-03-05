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Первичная медицинская помощь: какие услуги украинцы могут получить бесплатно

07:39, 5 марта 2024
Стало известно, какие услуги можно получить бесплатно в рамках пакета «Первичная медицинская помощь».
Первичная медицинская помощь: какие услуги украинцы могут получить бесплатно
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Украинцы могут получить ряд медицинских услуг бесплатно по Программе медицинских гарантий. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

В рамках пакета «Первичная медицинская помощь» украинцы могут получить безвозмездно следующие услуги:

  • динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе с диагностированными хроническими заболеваниями;
  • диагностика и лечение наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;
  • лабораторная (общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты) и инструментальная (ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового хода и барабанной перепонки); диагностика;
  • наблюдение за женщиной с неосложненным течением беременности и (при необходимости) направление ее к акушеру-гинекологу;
  • скрининг для выявления расстройств психики и поведения. При необходимости и согласия пациентов направление психиатра или нарколога;
  • профилактика, диагностика и раннее выявление социально-опасных заболеваний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем)
  • вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок, в том числе предоставление рекомендаций по проведению вакцинации против COVID-19;
  • консультации по здоровому образу жизни, последствиям нездорового образа жизни, важности отказа от курения и рисков злоупотребления алкоголем, важности увеличения физической активности и здорового питания, вакцинации, поддержания психического здоровья;
  • предоставление отдельных услуг паллиативной помощи взрослым и детям;
  • выписка рецептов на лекарства, в том числе «Доступные лекарства», инсулин;
  • выдача е-направлений для проведения необходимых клинико-лабораторных и инструментальных исследований, консультаций;
  • выдача справок, медвыводов о временной нетрудоспособности, направлений прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти.

В НСЗУ отметили, что с полным перечнем безвозмездных услуг можно ознакомиться по ссылке.

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