Словакия еще на год продлила действие временной защиты для украинцев

Обновить документ, дающий вид на жительство, можно через электронные службы МВД Словацкой Республики.

Источник фото: slovakia.kharkiv.ua

Для украинских искателей приюта в Словакии продлили действие временной защиты до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление приняло правительство страны, сообщили в Минреинтеграции.

Статус временной защиты позволяет искателям приюта работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, а также предоставляет право на материальную помощь в случае необходимости.

Обновить документ, дающий вид на жительство, можно через электронные службы Министерства внутренних дел Словацкой Республики по ссылке – здесь.

Постановление принято во исполнение решения Совета ЕС, которым временный приют для украинцев был продлен до 4 марта следующего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.