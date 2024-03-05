Словаччина ще на рік продовжила дію тимчасового захисту для українців

Оновити документ, що дає дозвіл на проживання, можна через електронні служби МВС Словацької Республіки.

Джерело фото: slovakia.kharkiv.ua

Для українських шукачів притулку у Словаччині продовжили дію тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Відповідну постанову ухвалив уряд країни, повідомили у Мінреінтеграції.

Статус тимчасового захисту дозволяє шукачам притулку працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також надає право на матеріальну допомогу у разі потреби.

Оновити документ, що дає дозвіл на проживання, можна через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки за посиланням – тут.

Постанову ухвалено на виконання рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до 4 березня наступного року.

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