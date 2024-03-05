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  1. В Украине

Нюансы составления налоговой накладной на операции, освобожденные от налога на добавленную стоимость

07:57, 5 марта 2024
При освобождении от налогообложения в НН делается запись «Без НДС» со ссылкой на соответствующие нормы НКУ и/или международного договора, которыми предусмотрено освобождение от налогообложения НДС.
Нюансы составления налоговой накладной на операции, освобожденные от налога на добавленную стоимость
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Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила нюансы составления налоговой накладной на освобожденные от налога на добавленную стоимость операции.

Так, согласно п. 201.1 и 201.10 НКУ при совершении операций по поставке товаров/услуг на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалификации сертификате электронной подписи, уполномоченной плательщиком лица в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и зарегистрировать его в ЕРНН в установленные НКУ сроки.

В налоговой накладной указываются в отдельных строчках обязательные реквизиты, в частности, ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении (пп. «ж» п. 201.1 НКУ).

При освобождении от налогообложения в налоговой накладной делается запись «Без НДС» со ссылкой на соответствующие пункты (подпункты), статьи, подразделы, разделы НКУ и/или международного договора, которыми предусмотрено освобождение от налогообложения налогом (п. 201.3 НКУ).

Порядок заполнения налоговой накладной утвержден приказом Минфина от 31.12.2015 №1307, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26.01.2016 под №137/28267.

Согласно пп. 6 и 7 п. 16 Порядка №1307 в случае совершения операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению по ставке 7 процентов, в графе 8 раздела Б табличной части налоговой накладной указывается код ставки 7.

В случае осуществления операций по поставке товаров/услуг, освобожденных от налогообложения:

  • в верхней левой части налоговой накладной в поле «Составлена на операции, освобожденные от налогообложения» проставляется отметка «X»
  • в графе 8 раздела Б табличной части налоговой накладной указывается код ставки 903;
  • в графе 9 указывается код соответствующей льготы по НДС согласно Справочникам налоговых льгот (Справочник налоговых льгот, являющихся потерями доходов бюджета, или Справочник других налоговых льгот), утвержденных ГНС по состоянию на дату составления налоговой накладной.

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