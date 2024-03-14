Викрав з офісу родича майже 87 тисяч гривень: на Київщині судитимуть чоловіка

Зухвалому крадію з Київщини загрожує до 8 років вʼязниці.

На Київщині судитимуть 36-річного жителя Ставище, який наприкінці січня викрав у свого родича ключі від кабінету одного з підприємств Білої Церкви та забрав з відти гроші.

Як повідомила поліція Київської області, зловмисник знав де зберігаються кошти, адже інколи допомагав своєму зятеві в робочих моментах.

У нічний час фігурант розбив скло, відчинив за допомогою викраденого ключа двері, та скоїв крадіжку грошей у сумі майже 87 тисяч гривень з шухляди стола.

Слідчі завершили досудове розслідування за фактом крадіжки. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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