Похитил из офиса родственника почти 87 тысяч гривен: в Киевской области будут судить мужчину

Дерзкому вору с Киевщины грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киевской области будут судить 36-летнего жителя Ставище, который в конце января похитил у своего родственника ключи от кабинета одного из предприятий Белой Церкви и забрал с него деньги.

Как сообщила полиция Киевской области, злоумышленник знал, где хранятся средства, ведь иногда помогал своему зятю в рабочих моментах.

В ночное время фигурант разбил стекло, открыл с помощью похищенного ключа дверь и совершил кражу денег в сумме почти 87 тысяч гривен из ящика стола.

Следователи завершили досудебное расследование по факту кражи. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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