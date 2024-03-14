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  1. В Украине

НАПК продолжает подключение пятой очереди организаций к работе на Едином портале обличителей коррупции

15:37, 14 марта 2024
НАПК призывает организации подключаться к Порталу сообщений обличителей и напоминает об ответственности за несоблюдение этой обязанности.
НАПК продолжает подключение пятой очереди организаций к работе на Едином портале обличителей коррупции
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции продолжает привлекать организации к работе на Едином портале сообщений обличителей, напоминая об ответственности за несоблюдение требований законодательства.

По данным НАПК, до 2 апреля 2024 года продолжается процесс подключения пятой очереди организаций, среди которых государственные органы, деятельность которых охватывает один или несколько районов, города областного значения, а также сельские, поселковые и городские советы.

НАПК призывает все организации, которые еще не присоединились к Порталу, принять участие в строительстве добропорядочного государства, создав для обличителей условия для сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией нарушений. Для этого необходимо направить письмо-обращение в Национальное агентство с целью подключения к Порталу.

Отмечается, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает обязанность обеспечения условий для сообщения о коррупционных фактах для всех государственных органов и юридических лиц, указанных в статье 62 настоящего Закона.

Сейчас к системе подключены 192 организации, и с момента запуска Портала (6 сентября 2023 года) уже поступило 1672 сообщения. НАПК рассмотрело 1172 из них, при этом было подтверждено 24 статуса обличителя, сохраняя конфиденциальность в отношении лиц, приславших сообщение.

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