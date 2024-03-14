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  1. В Україні

НАЗК продовжує підключення п’ятої черги організацій до роботи на Єдиному порталі викривачів корупції

15:37, 14 березня 2024
НАЗК закликає організації підключатися до Порталу повідомлень викривачів та нагадує про відповідальність за недотримання цього обов’язку.
НАЗК продовжує підключення п’ятої черги організацій до роботи на Єдиному порталі викривачів корупції
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Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує залучати організації до роботи на Єдиному порталі повідомлень викривачів, нагадуючи про відповідальність за недодержання вимог законодавства.

За даними НАЗК, до 2 квітня 2024 року триває процес підключення п’ятої черги організацій, серед яких державні органи, діяльність яких охоплює один або кілька районів, міста обласного значення, а також сільські, селищні та міські ради.

НАЗК закликає всі організації, що ще не приєдналися до Порталу, взяти участь у будівництві доброчесної держави, створивши для викривачів умови для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією порушень. Для цього необхідно надіслати лист-звернення до Національного агентства з метою підключення до Порталу.

Зазначається, що Закон України «Про запобігання корупції» передбачає обов’язок забезпечення умов для повідомлення про корупційні факти для всіх державних органів та юридичних осіб, які зазначені у статті 62 цього Закону.

Наразі до системи підключено 192 організації, і з моменту запуску Порталу (6 вересня 2023 року) вже надійшло 1672 повідомлення. НАЗК розглянуло 1172 з них, при цьому було підтверджено 24 статуси викривача, зберігаючи конфіденційність щодо осіб, які надіслали повідомлення.

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