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  1. В Україні

Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: киянину повідомлено про підозру

11:09, 15 березня 2024
Водій Renault Dokker, переключаючись на ліву смугу, не надав переваги руху та зіткнувся з Volkswagen, в результаті чого другий перекинувся.
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: киянину повідомлено про підозру
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Киянину повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України). Інцидент стався 14 березня приблизно о 15:00 на Кільцевій дорозі, повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 63-річний водій, керуючи автомобілем "Renault Dokker" у напрямку Жулянського шляхопроводу, переключався на ліву смугу, не дав переваги руху та зіткнувся з автомобілем марки "Volkswagen".

Після зіткнення "Volkswagen", перебуваючи у некерованому стані, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником та перекинувся на дах. Водій "Volkswagen", 38-річний чоловік, від отриманих травм загинув на місці пригоди.

З'ясовано, що 63-річний водій "Renault Dokker" був трізвим.

Попереднє слідство здійснюється слідчими ГУ Національної поліції у м. Києві.

Санкція за вказаною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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