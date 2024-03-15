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  1. В Украине

Смертельное ДТП на Кольцевой дороге: киевлянину сообщено о подозрении

11:09, 15 марта 2024
Водитель Renault Dokker, переключаясь на левую полосу, не предоставил преимущества движения и столкнулся с Volkswagen, в результате чего второй перевернулся.
Смертельное ДТП на Кольцевой дороге: киевлянину сообщено о подозрении
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевлянину сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего (ч.2 ст. 286 УК Украины). Инцидент произошел 14 марта около 15:00 на Кольцевой дороге, сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 63-летний водитель, управляя автомобилем "Renault Dokker" в направлении Жулянского путепровода, переключался на левую полосу, не дал преимущества движения и столкнулся с автомобилем марки "Volkswagen".

После столкновения "Volkswagen", находясь в неуправляемом состоянии, выехал на обочину, где столкнулся с металлическим отбойником и перевернулся на крышу. Водитель "Volkswagen", 38-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Выяснено, что 63-летний водитель "Renault Dokker" был трезвым.

Предварительное следствие осуществляется следователями ГУ Национальной полиции в г. Киеве.

Санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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