Смертельное ДТП на Кольцевой дороге: киевлянину сообщено о подозрении

Водитель Renault Dokker, переключаясь на левую полосу, не предоставил преимущества движения и столкнулся с Volkswagen, в результате чего второй перевернулся.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевлянину сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего (ч.2 ст. 286 УК Украины). Инцидент произошел 14 марта около 15:00 на Кольцевой дороге, сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 63-летний водитель, управляя автомобилем "Renault Dokker" в направлении Жулянского путепровода, переключался на левую полосу, не дал преимущества движения и столкнулся с автомобилем марки "Volkswagen".

После столкновения "Volkswagen", находясь в неуправляемом состоянии, выехал на обочину, где столкнулся с металлическим отбойником и перевернулся на крышу. Водитель "Volkswagen", 38-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Выяснено, что 63-летний водитель "Renault Dokker" был трезвым.

Предварительное следствие осуществляется следователями ГУ Национальной полиции в г. Киеве.

Санкция по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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