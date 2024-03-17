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У разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків – Верховний Суд

Чинним КПК не передбачено інституту додаткового розслідування, який був прописаний у нормах КПК 1960 року, тому у разі повернення судом обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК, повноваження прокурора обмежені лише усуненням його недоліків і цей строк не може бути включений у строк досудового розслідування в розумінні положень ст. 219 КПК.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

  1. В Україні

В Україні знизилася загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків

19:36, 17 березня 2024
В той час як загальна площа нового будівництва одноквартирних зросла.
В Україні знизилася загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків
Джерело фото: EJ Yao / Unsplash
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Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком — до 4,2 млн кв. м.

Як пише «Економічна правда» за повідомленням «Інтерфакс-Україна», про це свідчать дані Державна служба статистики.

Згідно приведених даних, у січні-грудні 2023 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 38,2% до попереднього року – до 4 млн 33,6 тис кв. м, тоді як одноквартирних зросла на 26,5%, до 164,5 тис кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася в 1,8 рази і становила 46,2 тис кв. м.

У Києві у 2023 році загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року – до 299,4 тис кв. м, у Київській області – на 67%, до 616,1 тис кв. м.

У Львівській області обсяг нового будівництва скоротився на 14% до попереднього року – до 870,3 тис кв. м, Хмельницькій – на 5,3%, до 313,1 тис кв. м.

Водночас в Івано-Франківській області обсяг нового будівництва у 2023 році становив 469 тис кв. м, що у 2,3 раза перевищує показник попереднього року. Приріст обсягів також зафіксовано в Чернівецькій області – плюс 275,4%, до 225,4 тис кв. м, Закарпатській – плюс 79,3%, до 256 тис кв. м, Вінницькій – плюс 77,4%, до 230,6 тис кв. м.

В інших областях України обсяг нового будівництва торік показав падіння до попереднього і становив менше ніж 200 тис кв. м.

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