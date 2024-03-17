В Украине снизилась общая площадь нового строительства многоквартирных домов

В то время как общая площадь нового строительства одноквартирных выросла.

Источник фото: EJ Yao / Unsplash

Общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 года сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом – до 4,2 млн кв. м.

Как пишет «Экономическая правда» по сообщению «Интерфакс-Украина», об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно приведенным данным, в январе-декабре 2023 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов снизилась на 38,2% к предыдущему году – до 4 млн 33,6 тыс кв. м, тогда как одноквартирных выросла на 26,5%, до 164,5 тыс кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах уменьшилось в 1,8 раза и составило 46,2 тыс кв. м.

В Киеве в 2023 году общая площадь нового строительства жилья сократилась на 66% к 2022 году – до 299,4 тыс кв. м, в Киевской области – на 67%, до 616,1 тыс кв. м.

Во Львовской области объем нового строительства сократился на 14% к предыдущему году – до 870,3 тыс кв. м, в Хмельницкой – на 5,3%, до 313,1 тыс кв. м.

В Ивано-Франковской области объем нового строительства в 2023 году составил 469 тыс кв. м, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост объемов также зафиксирован в Черновицкой области – плюс 275,4%, до 225,4 тыс кв. м, Закарпатской – плюс 79,3%, до 256 тыс кв. м, Винницкой – плюс 77,4%, до 230,6 тыс кв. м.

В других областях Украины объем нового строительства в прошлом году показал падение до предыдущего и составил менее 200 тыс кв. м.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.