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Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

В случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков – Верховный Суд

Действующим УПК не предусмотрен институт дополнительного расследования, который был прописан в нормах УПК 1960 года, поэтому в случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков и этот срок не может быть включен в срок досудебного расследования в понимании положений ст. 219 УПК.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

  1. В Украине

В Украине снизилась общая площадь нового строительства многоквартирных домов

19:36, 17 марта 2024
В то время как общая площадь нового строительства одноквартирных выросла.
В Украине снизилась общая площадь нового строительства многоквартирных домов
Источник фото: EJ Yao / Unsplash
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Общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 года сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом – до 4,2 млн кв. м.

Как пишет «Экономическая правда» по сообщению «Интерфакс-Украина», об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно приведенным данным, в январе-декабре 2023 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов снизилась на 38,2% к предыдущему году – до 4 млн 33,6 тыс кв. м, тогда как одноквартирных  выросла на 26,5%, до 164,5 тыс кв. м. Количество заявленных на старте строительства квартир в многоквартирных домах уменьшилось в 1,8 раза и составило 46,2 тыс кв. м.

В Киеве в 2023 году общая площадь нового строительства жилья сократилась на 66% к 2022 году – до 299,4 тыс кв. м, в Киевской области – на 67%, до 616,1 тыс кв. м.

Во Львовской области объем нового строительства сократился на 14% к предыдущему году – до 870,3 тыс кв. м, в Хмельницкой – на 5,3%, до 313,1 тыс кв. м.

В Ивано-Франковской области объем нового строительства в 2023 году составил 469 тыс кв. м, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост объемов также зафиксирован в Черновицкой области – плюс 275,4%, до 225,4 тыс кв. м, Закарпатской – плюс 79,3%, до 256 тыс кв. м, Винницкой – плюс 77,4%, до 230,6 тыс кв. м.

В других областях Украины объем нового строительства в прошлом году показал падение до предыдущего и составил менее 200 тыс кв. м.

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