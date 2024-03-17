Польские фермеры будут блокировать границу с Германией: перекроют все полосы движения в обоих направлениях

Блокада продлится четыре дня.

В воскресенье, 17 марта, польские фермеры начнут блокировать границу с Германией. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что блокада продлится четыре дня.

Заблокированы все полосы движения в обоих направлениях, что исключит возможность приграничного движения в этом месте. Пограничный переход расположен на автобане, соединяющей Берлин и Варшаву, по нему ежедневно между Германией и Польшей двигаются около 17 тысяч грузовиков.

Польские и немецкие власти ожидают значительных пробок на дорогах.

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