В Голосеевском районе в Киеве могут частично ограничить движение транспорта: что известно

На некоторых участках возможно частичное ограничение движения транспорта.

Иллюстрационное изображение: kyivcity.gov.ua

С понедельника 18 марта по среду 20 марта на некоторых участках в Голосеевском районе возможно частичное ограничение движения транспорта. Об этом по информации коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщили в КГГА.

Согласно информации, 18 и 19 марта с 8:00 до 17:00 на Столичном шоссе возможно кратковременное ограничение движения исключительно в левой полосе движения. Дорожники собираются очищать разделительную полосу от пескосмета.

А с 18 по 20 марта с 12:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Набережно-Корчеватской, Новопироговской, Покольской и Набережно-Печерской дорогой. Это ограничение движения связано с текущим ремонтом улично-дорожной сети в местах выполнения работ.

Также мы писали, что в Киеве на два месяца частично ограничат движение съездом на Набережное шоссе: известна причина.

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