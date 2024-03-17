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Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

В случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков – Верховный Суд

Действующим УПК не предусмотрен институт дополнительного расследования, который был прописан в нормах УПК 1960 года, поэтому в случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков и этот срок не может быть включен в срок досудебного расследования в понимании положений ст. 219 УПК.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

  1. В Украине

В Голосеевском районе в Киеве могут частично ограничить движение транспорта: что известно

21:34, 17 марта 2024
На некоторых участках возможно частичное ограничение движения транспорта.
В Голосеевском районе в Киеве могут частично ограничить движение транспорта: что известно
Иллюстрационное изображение: kyivcity.gov.ua
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С понедельника 18 марта по среду 20 марта на некоторых участках в Голосеевском районе возможно частичное ограничение движения транспорта. Об этом по информации коммунальной корпорации «Киевавтодор» сообщили в КГГА.

Согласно информации, 18 и 19 марта с 8:00 до 17:00 на Столичном шоссе возможно кратковременное ограничение движения исключительно в левой полосе движения. Дорожники собираются очищать разделительную полосу от пескосмета.

А с 18 по 20 марта с 12:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Набережно-Корчеватской, Новопироговской, Покольской и Набережно-Печерской дорогой. Это ограничение движения связано с текущим ремонтом улично-дорожной сети в местах выполнения работ.

Также мы писали, что в Киеве на два месяца частично ограничат движение съездом на Набережное шоссе: известна причина.

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