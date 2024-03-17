У Голосіївському районі в Києві можуть частково обмежити рух транспорту: що відомо

На деяких ділянках можливе часткове обмеження руху транспорту.

Ілюстраційне зображення: kyivcity.gov.ua

З понеділка 18 березня до середи 20 березня на деяких ділянках у Голосіївському районі можливе часткове обмеження руху транспорту. Про це по інформації комунальної корпорації «Київавтодор» повідомили у КМДА.

Згідно інформації, 18 та 19 березня з 8:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху винятково в лівій смузі руху. Дорожники збираються очищати розділювальну смугу від піскозмету.

А з 18 до 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту вулицями Набережно-Корчуватською, Новопирогівською, Покільською та Набережно-Печерською дорогою. Це обмеження руху пов’язане з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі в місцях виконання робіт.

Також ми писали, що у Києві на два місяці частково обмежать рух з’їздом на Набережне шосе: відома причина.

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