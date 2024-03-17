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Правомірність рішення реєстратора про відмову у державній реєстрації права власності – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права власності з огляду на існуванням суперечності між заявленими вимогами та документами, що їх посвідчують.

СБУ пропонують розширити повноваження щодо протидії терористичним посяганням на держоргани і підприємства

Загальнодержавний та регіональні переліки об’єктів можливих терористичних посягань будуть вести у порядку, визначеному Службою безпеки України.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

  1. У світі

Польські фермери блокуватимуть кордон з Німеччиною: перекриють усі смуги руху в обох напрямках

14:45, 17 березня 2024
Блокада триватиме чотири дні.
Польські фермери блокуватимуть кордон з Німеччиною: перекриють усі смуги руху в обох напрямках
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У неділю, 17 березня, польські фермери розпочнуть блокувати кордон з Німеччиною. Про це повідомляє DW.

Зазначається, блокада триватиме чотири дні.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Польська та німецька влада очікує значних заторів на дорогах.

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