Польські фермери блокуватимуть кордон з Німеччиною: перекриють усі смуги руху в обох напрямках

Блокада триватиме чотири дні.

У неділю, 17 березня, польські фермери розпочнуть блокувати кордон з Німеччиною. Про це повідомляє DW.

Зазначається, блокада триватиме чотири дні.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Польська та німецька влада очікує значних заторів на дорогах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.