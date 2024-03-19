Поліцейські вилучили у водія посвідчення, але у сервісному центрі виявилося, що документ належить іншій особі

Тепер чоловіку доведеться розповісти правоохоронцям, звідки у нього з’явилося це посвідчення.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

До сервісного центру у місті Подільськ надійшли матеріали про позбавлення 23-річного мешканця Одеської області права керування транспортними засобами. Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, у жовтні минулого року на цього громадянина патрульна поліція склала протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і вилучила посвідчення.

Адміністратори сервісного центру перевірили документи, які надійшли з поліції та з'ясували, що водійське з таким номером та серією дійсно існує, але видавався іншій особі.

«Тепер чоловіку доведеться розповісти правоохоронцям, звідки у нього з’явилося це посвідчення», - наголосили в центрі.

Раніше ми писали, як отримати посвідчення водія після позбавлення права керування та вилучення документу.

Крім того, ми розповідали, що чоловік замовив посвідчення водія і не розумів, чому його немає у Дії, допоки не звернувся до сервісного центру МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.