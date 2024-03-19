Полицейские изъяли у водителя удостоверение, но в сервисном центре оказалось, что документ принадлежит другому лицу

Теперь мужчине придется рассказать правоохранителям, откуда у него появилось это удостоверение.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В сервисный центр в Подольске поступили материалы о лишении 23-летнего жителя Одесской области права управления транспортными средствами. Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, в октябре прошлого года на этого гражданина патрульная полиция составила протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и изъяла удостоверение.

Администраторы сервисного центра проверили документы, которые поступили из полиции и выяснили, что водительское с таким номером и серией действительно существует, но выдавалось другому лицу.

«Теперь мужчине придется рассказать правоохранителям, откуда у него появилось это удостоверение», - подчеркнули в центре.

Ранее мы писали, как получить удостоверение водителя после лишения права вождения и изъятия документа.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчина заказал удостоверение водителя и не понимал, почему его нет в Дії, пока не обратился в сервисный центр МВД.

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