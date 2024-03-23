Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Кого з кандидатів на посади суддів Конституційного Суду визнано доброчесними: рішення Дорадчої групи експертів

Наступний етап - письмове оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, відбудеться 5 квітня.

На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

  1. В Україні

На Львівщині згоріла вщент дерев’яна церква XIX століття: фото

16:19, 23 березня 2024
Церква вигоріла вщент через дерев'яні конструкції, якими швидко ширився вогонь, проте вдалося врятувати дзвіницю.
На Львівщині згоріла вщент дерев’яна церква XIX століття: фото
Джерело фото: lv.dsns.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 23 березня, у селі Сможе на Львівщині в дерев'яній церкві XIX століття виникла пожежа. За даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, вогонь вдалося приборкати, але цінна пам'ятка національного значення була знищена.

Пожежа спалахнула до прибуття пожежників і швидко охопила значну площу церкви, майже повністю її знищивши. Існувала серйозна загроза, що вогонь може перекинутися на розташовану поруч дерев'яну дзвіницю.

Представники ДСНС пояснили, що ліквідація пожежі була ускладнена через швидке поширення вогню дерев'яними конструкціями церкви. Куполи церкви, на жаль, обвалилися внаслідок пожежі.

Пожежу вдалося приборкати за годину. Вогонь повністю знищив церкву, але дзвіницю вдалося врятувати. На щастя, постраждалих немає. Зараз проводиться розслідування, щоб встановити причини загоряння.

Джерело фото: lv.dsns.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду