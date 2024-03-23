На Львівщині згоріла вщент дерев’яна церква XIX століття: фото

Церква вигоріла вщент через дерев'яні конструкції, якими швидко ширився вогонь, проте вдалося врятувати дзвіницю.

Джерело фото: lv.dsns.gov.ua

У суботу, 23 березня, у селі Сможе на Львівщині в дерев'яній церкві XIX століття виникла пожежа. За даними управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, вогонь вдалося приборкати, але цінна пам'ятка національного значення була знищена.

Пожежа спалахнула до прибуття пожежників і швидко охопила значну площу церкви, майже повністю її знищивши. Існувала серйозна загроза, що вогонь може перекинутися на розташовану поруч дерев'яну дзвіницю.

Представники ДСНС пояснили, що ліквідація пожежі була ускладнена через швидке поширення вогню дерев'яними конструкціями церкви. Куполи церкви, на жаль, обвалилися внаслідок пожежі.

Пожежу вдалося приборкати за годину. Вогонь повністю знищив церкву, але дзвіницю вдалося врятувати. На щастя, постраждалих немає. Зараз проводиться розслідування, щоб встановити причини загоряння.

Джерело фото: lv.dsns.gov.ua

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