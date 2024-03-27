$500 за підвищення кваліфікації моряка: директорка столичного вишу погоріла на хабарі

За хабар посадовиця обіцяла моряку включити його заднім числом до курсу з підвищення кваліфікації та видати відповідний диплом без фактичного відвідування інституту.

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У Києві правоохоронці викрили директорку Київського інституту водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, посадовиця за 500 доларів США запропонувала моряку, який наразі перебуває за кордоном, оформити проходження ним програми з підвищення кваліфікації судноводіїв без відвідування занять. Порушниця запевнила чоловіка, що вона вплине на підпорядкованих їй службових осіб та моряка заднім числом включать до програми навчання, яка загалом триває близько року і ось вже має завершуватись. Отриманий у такий спосіб диплом дозволяв чоловікові у майбутньому отримати підвищення у посаді.

56-річну жінку слідчі затримали під час отримання нею всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозру.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна.

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