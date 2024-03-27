$500 за повышение квалификации моряка: директор столичного вуза погорела на взятке

За взятку чиновница обещала моряку включить его задним числом в курс по повышению квалификации и выдать соответствующий диплом без фактического посещения института.

В Киеве правоохранители разоблачили директора Киевского института водного транспорта им. Петра Конашевича-Сагайдачного в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила прессслужба столичной полиции, чиновница за 500 долларов США предложила находящемуся за рубежом моряку оформить прохождение им программы по повышению квалификации судоводетелей без посещения занятий. Она заверила мужчину, что она повлияет на подчиненных ей должностных лиц и моряка задним числом включат в программу обучения, которая длится около года и вот уже должна завершаться. Полученный таким образом диплом позволял мужчине в будущем получить повышение в должности.

56-летнюю женщину следователи задержали при получении ею всей суммы неправомерной выгоды и сообщили ей о подозрении.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.