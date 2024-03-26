Жигулі за 66 млн грн та «собака-тапки-погризяка» – які помилки та курйози зустрічаються у деклараціях посадовців

В деклараціях посадовців і курей задекларованих можна зустріти, і ВАЗ за 66 млн гривень.

З березня 2023 рік по березень поточного року НАЗК отримало 1,7 тисяч звернень з проханням подати виправлені декларації. З них 1,4 тисячі людей скористалося можливістю внести правки. Про це повідомили на платформі «Опендатабот».

Похибки та проблеми з одиницями вимірювання — чи не найрозповсюдженіша проблема у декларантів, зазначають на платформа.

Так, до прикладу, працівник Балаклійської міськради, у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн. Ймовірно, це найдорожчі Жигулі на території України. А викладачка Національної академії МВС зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. До порівняння, у 2021 році заробітки чоловіка складали 259 тисяч грн.

Очевидну похибку у декларації допустив також майстер 3 категорії на Хмельницькій АЕС. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тисячі за той самий період.

Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа «Цінне рухоме майно», куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Наприклад, нардепка Верховної Ради повідомила про «собаку-тапки-погризяку» — лабрадора Коді. Ця сама посадовиця задекларувала як цінне майно також футболку: «Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption».

У інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

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