Жигули за 66 млн грн и «собака-тапки-погрызяка» – какие ошибки и курьезы встречаются в декларациях чиновников

В декларациях чиновников и кур задекларированных можно встретить и ВАЗ за 66 млн гривен.

С марта 2023 по март текущего года НАПК получило 1,7 тысяч обращений с просьбой подать исправленные декларации. Из них 1,4 тысяч человек воспользовалось возможностью внести правки. Об этом сообщили на платформе «Опендатабот».

Погрешности и проблемы с единицами измерения — самая распространенная проблема у декларантов, отмечают на платформе.

Так, например, работник Балаклейского горсовета в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 года в 66 млн грн. Вероятно, это самые дорогие Жигули на территории Украины. А преподавательница Национальной академии МВД отметила, что ее муж получил зарплату в 259 млрд грн. К сравнению, в 2021 году заработки мужчины составляли 259 тысяч грн.

Очевидную погрешность в декларации допустил также мастер 3 категории на Хмельницкой АЭС. Он сообщил, что его жена, работающая на той же АЭС, получила зарплату более 91 млрд грн за 2022 год. В то же время зарплата самого декларанта составила 284 тысячи за тот же период.

Не менее богатой на ошибки и интересной оказалась графа «Ценное движимое имущество», куда некоторые декларанты отнесли своих животных. Например, нардепка Верховной Рады сообщила о «собаке-тапке-погрызяке» — лабрадоре Коди. Эта самая чиновница задекларировала как ценное имущество также футболку: «Первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption».

В других декларациях также встречаются животные, однако не столь креативно оформленные, в частности, львы, обычные кошки, мыши, попугаи, куры, рыбки и т.д.

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