Продавали неіснуючі товари: на Дніпропетровщині викрито трьох шахраїв

Зловмисники ошукали понад 20 людей з різних областей України на майже 1,2 млн гривень.

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На Дніпропетровщині правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи за фактом шахрайства.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, усі учасники групи – жителі м. Кам’янське. Зловмисники розміщували на відомому торговельному Інтернет-майданчику та у соціальній мережі оголошення про продаж комп’ютерної техніки, мототранспорту, автозапчастин та дронів за найбільш привабливою ціною.

Потенційні покупці здійснювали передплату за товар на банківські картки шахраїв, однак не отримували його.

У такий спосіб підозрювані ошукали понад 20 людей з різних областей України на майже 1,2 млн гривень.

Суд обрав всім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями проживання учасників групи. Вилучено банківські карти, комп’ютерну техніку, телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти у сумі 200 тис грн різною валютою та чотири автомобілі.

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