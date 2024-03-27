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Продавали несуществующие товары: на Днепропетровщине разоблачены три мошенника

07:36, 27 марта 2024
Злоумышленники обманули более 20 человек из разных областей Украины почти на 1,2 млн гривен.
Продавали несуществующие товары: на Днепропетровщине разоблачены три мошенника
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В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении трем участникам группы по факту мошенничества.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, все участники группы – жители г. Каменское. Злоумышленники размещали на известной торговой Интернет-площадке и в социальной сети объявления о продаже компьютерной техники, мототранспорта, автозапчастей и дронов по наиболее привлекательной цене.

Потенциальные покупатели осуществляли предоплату за товар на банковские карты мошенников, однако не получали его.

Таким образом, подозреваемые обманули более 20 человек из разных областей Украины на почти 1,2 млн гривен.

Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства участников группы. Изъяты банковские карты, компьютерная техника, телефоны, сим-карты, черновые записи, денежные средства в сумме 200 тыс грн разной валютой и четыре автомобиля.

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