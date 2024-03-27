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Киевские школьники ушли на весенние каникулы – в полиции дали советы родителям

07:18, 27 марта 2024
В Патрульной полиции подготовили советы для родителей относительно правил безопасного поведения для детей
Киевские школьники ушли на весенние каникулы – в полиции дали советы родителям
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Школьники в столице пошли на весенние каникулы, поэтому в Патрульной полиции Киева подготовили советы для родителей относительно правил безопасного поведения для детей.

Среди прочего правоохранители советуют родителям:

  • не оставлять детей без присмотра, быть внимательными к ним и их поведению;
  • контролировать, где и с кем находятся дети, чем они занимаются;
  • если ребенка приходится оставить дома одного – провести инструктаж по технике безопасности и оставить номера, за которыми можно обращаться за помощью;
  • отпуская ребенка на прогулку, напоминать ему правила дорожного движения. А лучше показать своим примером, как придерживаться ПДД;
  • закрепить на одежде детей световозвращающие элементы – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;
  • объяснить, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице и как действовать при сигнале воздушной тревоги.

В полиции отмечают, что школьные офицеры постоянно работают с детьми в школах, детских садах, вузах и каждый раз рассказывают о правилах безопасного поведения, но напомнить о главном никогда не будет лишним.

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