Киевские школьники ушли на весенние каникулы – в полиции дали советы родителям

В Патрульной полиции подготовили советы для родителей относительно правил безопасного поведения для детей

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Школьники в столице пошли на весенние каникулы, поэтому в Патрульной полиции Киева подготовили советы для родителей относительно правил безопасного поведения для детей.

Среди прочего правоохранители советуют родителям:

не оставлять детей без присмотра, быть внимательными к ним и их поведению;

контролировать, где и с кем находятся дети, чем они занимаются;

если ребенка приходится оставить дома одного – провести инструктаж по технике безопасности и оставить номера, за которыми можно обращаться за помощью;

отпуская ребенка на прогулку, напоминать ему правила дорожного движения. А лучше показать своим примером, как придерживаться ПДД;

закрепить на одежде детей световозвращающие элементы – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

объяснить, почему нельзя приближаться к подозрительным предметам на улице и как действовать при сигнале воздушной тревоги.

В полиции отмечают, что школьные офицеры постоянно работают с детьми в школах, детских садах, вузах и каждый раз рассказывают о правилах безопасного поведения, но напомнить о главном никогда не будет лишним.

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