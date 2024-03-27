Синоптики прогнозируют теплый апрель, однако с морозными «сюрпризами»

Средняя месячная температура в большинстве регионах Украины составит 13 градусов тепла, однако в северных и западных областях ожидается до 20 градусов мороза.

Источник фото: kyiv.comments.ua

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температуру воздуха в апреле 2024 года будет колебаться в пределах 8-13° тепла по всей Украине, в то время как в Карпатах ожидается 6-7° тепла, что соответствует норме для этого периода. Об этом сообщается со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют месячное количество осадков в размере 30-52 мм по всей стране, с более высокими показателями в Карпатах - от 60 до 89 мм, что также вписывается в норму.

В зоне прогнозируемых температур воздуха указано от 7 до 11° в среднем, и от 2 до 6° в горных районах. Абсолютный минимум температуры ожидается от 5 до 16° мороза, с самыми низкими показателями в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и Карпатах - от 17 до 22° мороза, тогда как в южной части страны местами возможны 3-5° мороза.

В то же время, абсолютный максимум температуры воздуха предполагается от 26 до 33° тепла, с меньшими показателями в горных районах - от 21 до 22° тепла.

Относительно количества осадков, среднее месячное количество ожидается от 22 до 62 мм, но в некоторых районах Закарпатья и Карпат могут наблюдаться показатели от 65 до 84 мм, а на высокогорье Карпат - от 102 до 117 мм.

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