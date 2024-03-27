Синоптики прогнозують теплий квітень, проте з морозними «сюрпризами»

Середня місячна температура у більшості регіонах України становитиме 13 градусів тепла, проте в північних та західних областях очікується до 20 градусів морозу.

Джерело фото: kyiv.comments.ua

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температуру повітря у квітні 2024 року коливатиметьсяв межах 8-13° тепла по всій Україні, в той час як у Карпатах очікується 6-7° тепла, що відповідає нормі для цього періоду. Про це повідомляється з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують місячну кількість опадів у розмірі 30-52 мм по всій країні, з вищими показниками у Карпатах - від 60 до 89 мм, що також вписується у норму.

У зоні прогнозованих температур повітря зазначено від 7 до 11° в середньому, та від 2 до 6° в гірських районах. Абсолютний мінімум температури очікується від 5 до 16° морозу, з найнижчими показниками в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та Карпатах - від 17 до 22° морозу, тоді як у південній частині країни місцями можливі 3-5° морозу.

У той же час, абсолютний максимум температури повітря передбачається від 26 до 33° тепла, з меншими показниками у гірських районах - від 21 до 22° тепла.

Щодо кількості опадів, середня місячна кількість очікується від 22 до 62 мм, але у деяких районах Закарпаття та Карпат можуть спостерігатися показники від 65 до 84 мм, а на високогір′ї Карпат - від 102 до 117 мм.

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