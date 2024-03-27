Практика судів
  1. В Україні

Синоптики прогнозують теплий квітень, проте з морозними «сюрпризами»

07:00, 27 березня 2024
Середня місячна температура у більшості регіонах України становитиме 13 градусів тепла, проте в північних та західних областях очікується до 20 градусів морозу.
Синоптики прогнозують теплий квітень, проте з морозними «сюрпризами»
Джерело фото: kyiv.comments.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температуру повітря у квітні 2024 року коливатиметьсяв межах 8-13° тепла по всій Україні, в той час як у Карпатах очікується 6-7° тепла, що відповідає нормі для цього періоду. Про це повідомляється з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують місячну кількість опадів у розмірі 30-52 мм по всій країні, з вищими показниками у Карпатах - від 60 до 89 мм, що також вписується у норму.

У зоні прогнозованих температур повітря зазначено від 7 до 11° в середньому, та від 2 до 6° в гірських районах. Абсолютний мінімум температури очікується від 5 до 16° морозу, з найнижчими показниками в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та Карпатах - від 17 до 22° морозу, тоді як у південній частині країни місцями можливі 3-5° морозу.

У той же час, абсолютний максимум температури повітря передбачається від 26 до 33° тепла, з меншими показниками у гірських районах - від 21 до 22° тепла.

Щодо кількості опадів, середня місячна кількість очікується від 22 до 62 мм, але у деяких районах Закарпаття та Карпат можуть спостерігатися показники від 65 до 84 мм, а на високогір′ї Карпат - від 102 до 117 мм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів апеляційного адмінсуду притягнули до відповідальності за небажання розібратися у суті позовних вимог

Скаргу на колегію суддів Третього апеляційного адміністративного суду подала суддя у відставці ще у 2020 році.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі про єдиний статус суддів в Україні

Реорганізація, ліквідація або інше фактичне припинення діяльності суду не позбавляє статусу судді кожного з його суддів, - Конституційний Суд.

Комітет відхилив ідею бронювання адвокатів та чоловіків, що працюють над проектами міжнародних партнерів

Комітет з нацбезпеки не підтримав ідею з бронюванням адвокатів та поправку Ярослава Железняка стосовно бронювання чоловіків, які працюють в неурядових міжнародних організаціях.

Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Олександра Литвиненка звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки у зв’язку з призначенням секретарем РНБО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва