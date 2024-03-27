Київські школярі пішли на весняні канікули – у поліції дали поради батькам

У Патрульній поліції підготували поради для батьків, щодо правил безпечної поведінки для дітей.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Школярі у столиці пішли на весняні канікули, тож у Патрульній поліції Києва підготували поради для батьків, щодо правил безпечної поведінки для дітей.

Серед іншого правоохоронці радять батькам:

не залишати дітей без нагляду, бути уважними до них та їхньої поведінки;

контролювати, де і з ким перебувають діти, чим вони займаються;

якщо дитину доводиться залишити вдома саму — провести інструктаж з техніки безпеки та залишити номери, за якими можна звертатися по допомогу;

відпускаючи дитину на прогулянку, нагадувати їй правила дорожнього руху. А краще показати власним прикладом, як дотримуватися ПДР;

закріпити на одязі дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

пояснити, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці та як діяти у разі сигналу повітряної тривоги.

У поліції зазначають, що шкільні офіцери постійно працюють з дітьми в школах, дитячих садках, вишах і щоразу розповідають про правила безпечної поведінки, але нагадати про головне ніколи не буде зайвим.

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