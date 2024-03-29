Глобальний збій транс’європейських митних систем: виникли проблеми з транзитом товарів

Митниця України повідомляє про проблеми з переміщенням товарів під процедурою спільного транзиту.

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Державна митна служба України повідомляє про можливі проблеми, що виникли під час переміщення товарів через глобальний збій роботи систем на рівні DG TAXUD. Згідно з інформацією, отриманою від DG TAXUD, центральні додатки систем, зокрема NCTS, стали недоступними з 16:30 години 28 березня 2024 року.

Внаслідок цього збою повідомлення до митниць транзиту та митниць призначення за деклараціями, які були оформлені після зазначеного часу, можуть не бути доставлені іншим країнам-учасницям Конвенції про процедуру спільного транзиту.

На ранок 29 березня проблеми з обміном повідомленнями залишаються актуальними, і терміни їх повного відновлення наразі невідомі. У зв'язку з цим, компаніям рекомендується розглянути можливість відкриття нових декларацій в пункті пропуску суміжної сторони з одночасним скасуванням української Т1 у випадку відсутності інформації про переміщення товарів під процедурою спільного транзиту у митниці транзиту, за деклараціями, оформленими після 16:30 години 28 березня 2024 року.

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