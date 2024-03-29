Змінюються розміри виплат та внесків, які базуються на мінімальній заробітній платі: що треба знати

З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 грн.

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Як писала «Судово-юридична газета», з 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 грн.

Відповідно, зміняться і розміри виплат та внесків, які базуються на цій величині, повідомляють у Пенсійному фонді. Зокрема, з 1 квітня зміниться розмір мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати.

Щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску.

Тобто, пояснюють у ПФУ, щоб з квітня 2024 року до страхового стажу було зараховано один повний місяць, потрібно сплатити не менше 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року).

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