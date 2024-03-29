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Чоловіка, що вчинив розпусні дії відносно 15-річної дівчини, відправили за ґрати

19:52, 29 березня 2024
Суд визнав зловмисника винним у розбещенні неповнолітньої.
Чоловіка, що вчинив розпусні дії відносно 15-річної дівчини, відправили за ґрати
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Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 33-річного чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо 15-річної дівчини та засуджено до 4 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що у липні минулого року, обвинувачений тимчасово проживав на базі Дитячої юнацької спортивної школи з академічного веслування «Буревісник», на території ПКіВ «Труханів острів» у м. Києві. Там в цей час також мешкали неповнолітні учениці Київського спортивного ліцею, що брали участь в спортивних зборах.

Близько першої години ночі зловмисник зайшов через незамкнені вхідні двері до розташованого на території бази будинку, в якому проживали неповнолітні спортсменки.

Там він присів на ліжко, на якому спала 15-річна потерпіла, від чого дівчина прокинулася. «Засуджений зняв з неї одяг, вчинивши таким чином розпусні дії щодо неповнолітньої», - пише прокуратура.

Суд першої інстанції, підтримавши позицію прокурора, визнав зловмисника винним у розбещенні неповнолітньої  та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, взявши обвинуваченого під варту в залі суду. Вказаний вирок суду стороною захисту було оскаржено в апеляційному порядку. Апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції - без змін.

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