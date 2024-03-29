Мужчину, совершившего развратные действия в отношении 15-летней девушки, отправили за решетку

Суд признал злоумышленника виновным в развращении несовершеннолетней.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 33-летний мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении 15-летней девушки и приговорен к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что в июле прошлого года обвиняемый временно проживал на базе Детской юношеской спортивной школы по академической гребле «Буревестник», на территории ПКиО «Труханов остров» в г. Киеве. Там в это время также проживали несовершеннолетние учащиеся Киевского спортивного лицея, участвовавшие в спортивном собрании.

Около часа ночи злоумышленник зашел через незапертую входную дверь в расположенный на территории базы дом, в котором проживали несовершеннолетние спортсменки.

Там он присел на кровать, на которой спала 15-летняя потерпевшая, от чего девушка проснулась. «Осужденный снял с нее одежду, совершив таким образом развратные действия в отношении несовершеннолетней», - пишет прокуратура.

Суд первой инстанции, поддержав позицию прокурора, признал злоумышленника виновным в развращении несовершеннолетней и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, взяв обвиняемого под стражу в зале суда. Указанный приговор суда стороной защиты был обжалован в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменений.

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