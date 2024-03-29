Изменяются размеры выплат и взносов, основанные на минимальной заработной плате: что нужно знать

С 1 апреля минимальная заработная плата будет составлять 8 000 грн.

Источник фото: freepik.com

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата будет составлять 8 000 грн.

Соответственно, изменятся и размеры выплат и взносов, которые базируются на этой величине, сообщают в Пенсионном фонде. В частности, с 1 апреля изменится размер минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

Чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.

То есть, объясняют в ПФУ, чтобы с апреля 2024 года в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно уплатить не менее 1 760 грн (22% х 8 000 грн, где 8 000 грн - размер минимальной заработной платы с 1 апреля 2024).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.