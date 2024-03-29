Глобальный сбой трансевропейских таможенных систем: возникли проблемы с транзитом товаров

Таможня Украины сообщает о проблемах с перемещением товаров под процедурой совместного транзита.

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Государственная таможенная служба Украины сообщает о возможных проблемах, возникших при перемещении товаров из-за глобального сбоя работы систем на уровне DG TAXUD. Согласно информации, полученной от DG TAXUD, центральные приложения систем, в частности NCTS, стали недоступными с 16:30 часов 28 марта 2024 года.

Вследствие этого сбоя сообщения в таможни транзита и таможни назначения по декларациям, которые были оформлены после указанного времени, могут не быть доставлены другим странам-участницам Конвенции о процедуре совместного транзита.

На утро 29 марта проблемы с обменом сообщениями остаются актуальными, и сроки их полного восстановления пока неизвестны. В связи с этим, компаниям рекомендуется рассмотреть возможность открытия новых деклараций в пункте пропуска смежной стороны с одновременной отменой украинской Т1 в случае отсутствия информации о перемещении товаров под процедурой совместного транзита в таможне транзита, по декларациям, оформленным после 16:30 часов 28 марта 2024 года.

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