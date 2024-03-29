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В Ірпені відкрили монумент, зроблений з російських ракет та снарядів

23:30, 29 березня 2024
Монумент називається «Воля» і він присвячений стійкості та незламності українського народу.
В Ірпені відкрили монумент, зроблений з російських ракет та снарядів
Джерело фото: Андрій Кравчук
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В Ірпені відкрили монумент «Воля», присвячений стійкості та незламності українського народу у боротьбі з ворогом. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Як зазначається, цей монумент – це скульптурна композиція, виготовлена з уламків ворожих ракет, які в лютому-березні 2022 року ворог жорстоко скидав на місто.

«Цей монумент – це символ незламності українського духу, символ нашого прагнення до свободи. Ірпінь став одним із міст-фортець, які зупинили ворога. І сьогодні ми відкриваємо цей монумент, як пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи нашу землю, як символ нашої сили, єдності та стійкості», - зазначив перший заступник Ірпінського міського голови.Джерело фото: Андрій Кравчук

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